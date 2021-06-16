Требуется талантливый дизайнер

Здравствуйте. Я автор женских онлайн тренингов и ищу талантливого дизайнера, который поможет: 1. Логотип и фирменный стиль 2. Брендбук3. Креативы для рекламы на Facebook и Инстаграм4. Отредактировать мои презентации в соответствии с разработанным стилем 5. Дизайн Лэндингов Цена договорная. Предпочтение отдам кандидату с примерами работ и опытом. Я настроена на долгосрочное сотрудничество.