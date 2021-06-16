Требуется талантливый дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок627 просмотров

Здравствуйте. Я автор женских онлайн тренингов и ищу талантливого дизайнера, который поможет:   1.    Логотип и фирменный стиль 2.     Брендбук3.     Креативы для рекламы на Facebook и Инстаграм4.     Отредактировать мои презентации в соответствии с разработанным стилем 5.     Дизайн Лэндингов    Цена договорная. Предпочтение отдам кандидату с примерами работ и опытом. Я настроена на долгосрочное сотрудничество. 

4 года назад
Daria_Prot
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
56 отзывов
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Ирина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
130 отзывов
4 года назад
Николай
 
61 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
34 отзыва
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
40 минут назад
200 отзывов
4 года назад
#1
Фирменный стиль
Елена
 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад