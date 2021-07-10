Листовка, логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок1689 просмотров
#1$20

Листовка

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Оптово-розничная база цветов

Номер телефона +79047672222

Инстаграм @ruskus_chelny

Адрес Набережные Челны, ул. Машиностроительная 6 (напротив Леруа Мерлен)

Скидка 10% на все готовые букеты (предъявителю купона)

Визитка

Логотип

Оптово-розничная база цветов

Номер телефона +79047672222

Инстаграм @ruskus_chelny

Адрес Набережные Челны, ул. Машиностроительная 6 (напротив Леруа Мерлен)

Лучшие цены в городе!

Авто (2 варианта 1 горизонтальный, 2 квадратный)

Логотип

Оптово-розничная база цветов

Номер телефона +79047672222

Инстаграм @ruskus_chelny

Адрес Набережные Челны, ул. Машиностроительная 6 (напротив Леруа Мерлен)

Лучшие цены в городе!

4 года назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Победитель конкурса

Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
все как всегда супер быстро и четко, крытой исполнитель.
Спасибо за интересный прект!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Максим
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад

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