Лого дизайн

Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок85 просмотров
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Нужно лого с надптсью "Smith Ironworks, Inc.". Максимум 15MB,

*.PNG, *.JPG, *.JPEG, *.GIF файл форматы

Максимальный пиксель размер 5000px x 5000px (W:H)

Все умренно. Не слишком якро не слишком темно. Неслишком забавно не слишком скучно. Задний фон белый. 

4 месяца назад
guest_16930062123455
Таджикистан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад