Графический дизайн и обработка фотографий
Дизайн графический:
- логотип
- фирменный стиль
- векторная иллюстрация, паттерн
- плакат
- дизайн этикетки
Фотография
- ретушь
- цветокоррекция
- коллаж
- восстановление фото
- колоризация
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 месяца назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга