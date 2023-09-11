Vikkktoria

Виктория Vikkktoria

 
21 годБеларусь/Гродно
3 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Графический дизайн и обработка фотографий

Дизайн графический:
- логотип
- фирменный стиль
- векторная иллюстрация, паттерн
- плакат
- дизайн этикетки

Фотография
- ретушь
- цветокоррекция
- коллаж
- восстановление фото
- колоризация

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$3
10 баллов
4 месяца назад
Дизайн скотча
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
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