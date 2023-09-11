Графический дизайн и обработка фотографий Дизайн графический:

- логотип

- фирменный стиль

- векторная иллюстрация, паттерн

- плакат

- дизайн этикетки



Фотография

- ретушь

- цветокоррекция

- коллаж

- восстановление фото

- колоризация

Я против войны в Украине !

— недостаточно оценок — недостаточно рекомендаций — недостаточно отзывов 50% заявок принято заказчиками — нет постоянных заказчиков — нет безопасных платежей