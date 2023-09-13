Диана zheltovadesignzheltovadesign
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Дизайнер/художник Adobe Photoshop Adobe Illustrator
Занимаюсь разработкой логотипов, обложек, карточек товара для всевозможных маркетплейсов. Опыт работы более 4х лет. Рисую иллюстрации, а так же занимаюсь ретушью фото. Разработка индивидуального стиля компаний, а так же дизайн одежды
Я против войны в Украине!
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $30от 4 дней
нет рейтинга