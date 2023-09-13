Дизайнер/художник Adobe Photoshop Adobe Illustrator

Занимаюсь разработкой логотипов, обложек, карточек товара для всевозможных маркетплейсов. Опыт работы более 4х лет. Рисую иллюстрации, а так же занимаюсь ретушью фото. Разработка индивидуального стиля компаний, а так же дизайн одежды