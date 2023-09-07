Немного о себе
Имеется опыт в программах:
- Photoshop
- PremierPro
- Lightroom
- After Effects
Люблю заниматься созданием красивых и продуманных логотипов. Созданием видео-эдитов и небольших короткометражных роликов. Имеется опыт в обработке фотографий и создании легких анимаций в афтер эффектс
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Портфолио
- Логотип для экосистемы EZJEнет просмотров
Логотипы и Знаки
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