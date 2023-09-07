EZJE_

Кирилл EZJE_

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Немного о себе

Имеется опыт в программах:
- Photoshop
- PremierPro
- Lightroom
- After Effects

Люблю заниматься созданием красивых и продуманных логотипов. Созданием видео-эдитов и небольших короткометражных роликов. Имеется опыт в обработке фотографий и создании легких анимаций в афтер эффектс

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Портфолио

Логотипы и Знаки
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