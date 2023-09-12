Логотип для стоительной компании

Выбрал Виктора не только из-за демократичной цены, но из-за большого количества отличных работ в профиле. Виктор предложил 5 вариантов, 3 из которых были очень оригинальны. В итоге я выбрал один, попросил минимальные правки и получил результат, к которому не придерешься. Спасибо Виктору за потрясающую интуицию и внимательность к пожеланиям клиента. Рекомендую его всем!