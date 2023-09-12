Логотип для стоительной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок52 просмотра
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Примерное видение логотипа представлено на картинке, но фантазия приветствуется. буквы "q" и "b" строчные, девиз нижний обязателен, верхний опциональный.

Для реализации в виниле для поклейки нужен вариант без теней, для визитки - не важно.

4 месяца назад
RatRacer
Сергей 
39 летСША
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
36 минут назад
4 месяца назад
$20
5 дней
RUBWMZ
Выбрал Виктора не только из-за демократичной цены, но из-за большого количества отличных работ в профиле. Виктор предложил 5 вариантов, 3 из которых были очень оригинальны. В итоге я выбрал один, попросил минимальные правки и получил результат, к которому не придерешься. Спасибо Виктору за потрясающую интуицию и внимательность к пожеланиям клиента. Рекомендую его всем!
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Сергеем. Грамотное, точное техзадание, оперативные поправки в процессе работы и легкое общение. Благодарю за интересный проект!