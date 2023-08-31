Отрисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки13 просмотров
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Здравствуйте,

есть прототип логотипа (нарисован от руки, не сложный) – нужно его довести до ума и отрисовать в хорошем качестве

4 месяца назад
Rillki
Кирилл 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
4 месяца назад
$6
1 день
RUBWMZ
Все отлично, спасибо!
Все хорошо. Сотрудничеством довольна. Спасибо за заказ.