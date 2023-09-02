Привет! Я - грузинский дизайнер, специализируюсь на создании логотипов, визиток, иллюстраций и баннеров с использованием платформы Figma.
✏️ Мои услуги:
Создание уникальных логотипов, отражающих вашу уникальность.
Дизайн профессиональных визиток для впечатляющего первого взаимодействия.
Иллюстрации, которые придают вашим проектам визуальное волшебство.
Баннеры для эффективной онлайн-рекламы.
🔧 Почему стоит выбрать меня:
Опытный дизайнер, работающий в Figma.
Креативные и индивидуальные решения под каждый проект.
Соблюдение сроков и высокое качество работы.
📩 Свяжитесь со мной, чтобы обсудить вашу идею и начать воплощать ее в жизнь с помощью Figma! Готова создавать визуальные шедевры для вашего бизнеса.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#830
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Дизайн визитки и создание логотипа1 просмотр
- Логотип для обувного магазинанет просмотров
- Интерфейс приложения для музыкинет просмотров
- Фиолетовоенет просмотров
- Зеленоенет просмотров
- Макет кругового календарянет просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Нина отлично справилась со сложным векторным макетом! Профессионально и чётко по ТЗ! Большое спасибо за качественную работу и комфортную коммуникацию!
Ответный отзыв
Иван, благодарю вас за вашу теплую поддержку и добрые слова!