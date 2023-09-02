ninkaninuka_2002

Нина Гавашели ninkaninuka_2002

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад

Привет! Я - грузинский дизайнер, специализируюсь на создании логотипов, визиток, иллюстраций и баннеров с использованием платформы Figma.

✏️ Мои услуги:

  • Создание уникальных логотипов, отражающих вашу уникальность.

  • Дизайн профессиональных визиток для впечатляющего первого взаимодействия.

  • Иллюстрации, которые придают вашим проектам визуальное волшебство.

  • Баннеры для эффективной онлайн-рекламы.

🔧 Почему стоит выбрать меня:

  • Опытный дизайнер, работающий в Figma.

  • Креативные и индивидуальные решения под каждый проект.

  • Соблюдение сроков и высокое качество работы.

📩 Свяжитесь со мной, чтобы обсудить вашу идею и начать воплощать ее в жизнь с помощью Figma! Готова создавать визуальные шедевры для вашего бизнеса.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#830
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1693491316586
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
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Нина отлично справилась со сложным векторным макетом! Профессионально и чётко по ТЗ! Большое спасибо за качественную работу и комфортную коммуникацию!
Иван, благодарю вас за вашу теплую поддержку и добрые слова!
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