Перерисовать наклейку в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка31 просмотр
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Перерисовать наклейку в векторе, 1 в 1 как на примере. Подобрать цвета + шрифты. В примере желтый и красный потускнели. Хотелось бы для печати, что бы было поярче.

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127 х 68 мм

3 месяца назад
denisftomov
Денис 
32 годаМолдова
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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Выбранный исполнитель
Eltravinka
Елена 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Была
4 дня назад
3 месяца назад
$5
1 день
UAH
Все отлично. Работа выполнена качественно и в срок. Буду обращаться еще.
Отличный и приятный заказчик! Рекомендую!