Нужно выполнить логотип для детского садика, чтобы было минималистично, просто, и красиво.
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Лого детского садика, чтобы было минималистично, просто и с разными цветами, ну чтобы было по детски
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