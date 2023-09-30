Лого детского садика

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка10 просмотров
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Лого детского садика, чтобы было минималистично, просто и с разными цветами, ну чтобы было по детски

3 месяца назад
guest_1695918086237
Узбекистан
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
FusionTechPro
22 годаУзбекистан
3 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
3 месяца назад
$30
2 дня
RUB
Очень хорошая, и грамотная работа, все выполнено очень качественно и так как я просила.
Я выполнил заказ но оплата не была выполнена. Я очень разачерован, надеюсь на какойто вазврат средств.