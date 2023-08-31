HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React

Привіт! Мене звуть Євген. Я — веб-розробник із розширеним набором навичок у сфері розробки вебдодатків. Моя експертиза охоплює такі технології, як HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React та інше.

HTML, CSS та JavaScript — це мої основи, завдяки яким я можу створювати візуально привабливі та інтерактивні веб-сайти.

Я використовую Visual Studio Code (VSC) як своє інтегроване середовище розробки. Воно допомагає мені бути більш продуктивним, надає засоби для налагодження коду та автодоповнення, що дозволяє мені зосередитися на творчому процесі.

Я глибоко зацікавлений у розробці веб-технологій та їхньому впливі на сучасний світ. Навчитися новому завжди цікаво для мене, і я готовий поділитися своїми знаннями та допомогти в розв'язанні завдань, пов'язаних із веб-розробкою.

Якщо у вас є питання, ідеї чи зацікавленість у співпраці, не соромтеся зв'язатися зі мною