Erasyl08

Ерасыл Erasyl08

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
💥 Middle+ Верстальщик | Junior Frontend Разработчик 💥

Немного обо мне:

Я уделял много времени обучению и практике , и теперь готов предложить свои услуги на фриланс-рынке🔥🔥. Участвовал в Стартапах и в некоторых простых проектов💻. Создаю Веб приложений на React или на HTML/CSS с использованием сборщиков которые сократят вам время🌀🌀. Могу также создавать HTML-письма для массовых рассылок.🔥🔥

Я готов работать в любое удобное для вас время и предоставляю гарантию на все свои работы🕘. В случае необходимости вы всегда можете связаться со мной, и я обязательно отвечу📞.

Договор дороже денег © Колотилов, Ващенко

Мои контакты:

Способы оплаты:

  • 💳Банковская карта (Master Card/Visa)

  • 💳PayPal

Технологии, которые я использую:

Trainee:

  • ⚡HTML(5) + БЭМ + Семантика

  • 🔨CSS(3) + Position + Flexbox + Grid + Animation

  • 🔥VsCode (редактор кода) + Emmet(работа будет быстрая🧐)

  • 🔧SASS(SCSS)

  • 🧰Gulp сборка от max-graph

  • 🌀Webpack

  • 🌊Vite

Javascript:

  • ⚡Классы и объекты

  • ⚡Функций и объекты, работа с домом

  • ⚡Cookie, LocalStorage, EcmaScript

  • ⚡Пакетный менеджер Npm + Yarn

  • ⚡React

Мои преимущества:

  1. 💰Экономия денег: Я предоставляю качественные услуги по доступной цене и гарантирую результат.

  2. 🕘Экономия времени: Готов работать даже ночью, чтобы завершить ваш проект в срок.

Мои услуги включают:

  • ⚡Верстку

  • 🔨Адаптивную верстку

  • 🔧Верстку по макетам из PSD и Figma

  • 🌀Создание приложения с помощью React

  • 🔥Создание HTML-писем

📞Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить свой проект, не стесняйтесь связаться со мной. Знайте я профи в своем деле.

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