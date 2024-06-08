💥 Middle+ Верстальщик | Junior Frontend Разработчик 💥

Немного обо мне:

Я уделял много времени обучению и практике , и теперь готов предложить свои услуги на фриланс-рынке🔥🔥. Участвовал в Стартапах и в некоторых простых проектов💻. Создаю Веб приложений на React или на HTML/CSS с использованием сборщиков которые сократят вам время🌀🌀. Могу также создавать HTML-письма для массовых рассылок.🔥🔥

Я готов работать в любое удобное для вас время и предоставляю гарантию на все свои работы🕘. В случае необходимости вы всегда можете связаться со мной, и я обязательно отвечу📞.

Договор дороже денег © Колотилов, Ващенко

Мои контакты:

Способы оплаты:

💳Банковская карта (Master Card/Visa)

💳PayPal

Технологии, которые я использую:

Trainee:

⚡HTML(5) + БЭМ + Семантика

🔨CSS(3) + Position + Flexbox + Grid + Animation

🔥VsCode (редактор кода) + Emmet(работа будет быстрая🧐)

🔧SASS(SCSS)

🧰Gulp сборка от max-graph

🌀Webpack

🌊Vite

Javascript:

⚡Классы и объекты

⚡Функций и объекты, работа с домом

⚡Cookie, LocalStorage, EcmaScript

⚡Пакетный менеджер Npm + Yarn

⚡React

Мои преимущества:

💰Экономия денег: Я предоставляю качественные услуги по доступной цене и гарантирую результат. 🕘Экономия времени: Готов работать даже ночью, чтобы завершить ваш проект в срок.

Мои услуги включают:

⚡Верстку

🔨Адаптивную верстку

🔧Верстку по макетам из PSD и Figma

🌀Создание приложения с помощью React

🔥Создание HTML-писем

📞Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить свой проект, не стесняйтесь связаться со мной. Знайте я профи в своем деле.