Немного обо мне:
Я уделял много времени обучению и практике , и теперь готов предложить свои услуги на фриланс-рынке🔥🔥. Участвовал в Стартапах и в некоторых простых проектов💻. Создаю Веб приложений на React или на HTML/CSS с использованием сборщиков которые сократят вам время🌀🌀. Могу также создавать HTML-письма для массовых рассылок.🔥🔥
Я готов работать в любое удобное для вас время и предоставляю гарантию на все свои работы🕘. В случае необходимости вы всегда можете связаться со мной, и я обязательно отвечу📞.
Договор дороже денег © Колотилов, Ващенко
Мои контакты:
📞Телефон: 8-707-779-9659
📧Почта: [email protected]
💬Телеграм: https://t.me/kazDev08 или мой ник @KazDev08
Способы оплаты:
💳Банковская карта (Master Card/Visa)
💳PayPal
Технологии, которые я использую:
Trainee:
⚡HTML(5) + БЭМ + Семантика
🔨CSS(3) + Position + Flexbox + Grid + Animation
🔥VsCode (редактор кода) + Emmet(работа будет быстрая🧐)
🔧SASS(SCSS)
🧰Gulp сборка от max-graph
🌀Webpack
🌊Vite
Javascript:
⚡Классы и объекты
⚡Функций и объекты, работа с домом
⚡Cookie, LocalStorage, EcmaScript
⚡Пакетный менеджер Npm + Yarn
⚡React
Мои преимущества:
💰Экономия денег: Я предоставляю качественные услуги по доступной цене и гарантирую результат.
🕘Экономия времени: Готов работать даже ночью, чтобы завершить ваш проект в срок.
Мои услуги включают:
⚡Верстку
🔨Адаптивную верстку
🔧Верстку по макетам из PSD и Figma
🌀Создание приложения с помощью React
🔥Создание HTML-писем
📞Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить свой проект, не стесняйтесь связаться со мной. Знайте я профи в своем деле.
Портфолио
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