Требуется создать векторный логотип, используя элементы из двух jpg-изображений. Один логотип служит основой для рисунка, другой — для текста. Итоговый логотип должен быть представлен в форматах cdr и pdf с измененным фоном.
Логотип
Доброго вечора.Яка ціна логотипу?Ми хочемо зайнятись продажем джерок (мясних снеків)
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