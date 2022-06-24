Ищем специалиста по ряду задач (безопасность сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки337 просмотров

Добрый день!

Наша компания ищет специалиста для выполнения задач (безопасность сайта) по проекту, а именно:

  • Проверка и выявление уязвимостей серверных компонентов
  • Поиск слабых мест в веб-окружении сервера
  • Проверка и анализ фаервола / открытых портов
  • Проверка на удалённое выполнение произвольного кода
  • Проверка веб-ресурса на наличие «XSS» / «CSRF» уязвимостей
  • Анализ поисковых форм, форм регистраций, форм авторизации и т.д.
  • Защита от DDoS атак
  • Защита от ботов
  • Защита ssh
Оцените пожалуйста, стоимость вашей работы и сроки выполнения задач
3 года назад
guest_16285103543386
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Тестирование приложения

    Ищем тестировщиков для проверки приложения, предназначенного для покупателей с паролями доступа. Необходимо протестировать все возможные пути регистрации и открытия контента, включая корректность работы страниц и обработку ошибок. Учитывайте различные сценарии, такие как ввод неправильного пароля и забытые данные для входа.

    Тестирование ПО22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграционное тестирование JSON

    $250

    Требуется эксперт по интеграционному тестированию JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к S3 для загрузки и обработки файлов, а также выполнение математических операций. Результаты должны отображаться в webception. Необходимы навыки PHP для математических расчетов и опыт работы с Docker.

    PHP
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Решить задачку на Postman

    $10

    Необходимо протестировать API, используя Postman или аналогичный инструмент. Напишите тест-кейсы, где каждый тест-кейс соответствует одному запросу. При отправке задания прикрепите коллекцию запросов.

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проект в области интеграции контрольно-кассовой техники.

    Ищется разработчик ПО для тестирования в проекте интеграции контрольно-кассовой техники. Работа может выполняться индивидуально или в команде. Ожидаемая продолжительность проекта составляет от 1 до 3 месяцев, с возможностью доработки после завершения. Условия оплаты обсуждаемые, возможен фиксированный или почасовой тариф.

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Здравствуйте, я стажируюсь по React

    Требуется куратор для помощи в миграции проекта на TypeScript, рефакторинге кода на веб-хуки и обновлении тестов на Jest. Планируется 1-2 часа работы в день в течение недели. Оплата обсуждаема.

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простую программу на Делфи

    $5

    Требуется разработать программу на Делфи, соединяющую готовые экраны. Необходимо реализовать функционал добавления записей, работающий с Microsoft Access. Подробности уточняются при дальнейшем общении.

    Delphi
    Тестирование ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо настроить автотесты для сайта.

    Требуется настроить автотесты для сайта, включая регистрацию, оплату, восстановление пароля, обращение в саппорт и редактирование контента. Укажите срок выполнения и стоимость с учетом возможных рисков.

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить задания по тестированию программного обеспечения

    Требуется выполнить несколько лабораторных работ по тестированию программного обеспечения. Необходимы навыки в QA и понимание процессов тестирования. Подробности и требования будут предоставлены.

    Тестирование ПО9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Stresser для тестирования сети на проникновения

    Требуется разработать стрессер для проверки сетевой безопасности. Задача включает верстку веб панели управления, создание билдера для связи сервер-клиент и реализацию методов атак на L4 и L7 уровни с обходом защит. Опыт в данной области обязателен.

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад