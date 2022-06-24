Требуется эксперт по интеграционному тестированию JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к S3 для загрузки и обработки файлов, а также выполнение математических операций. Результаты должны отображаться в webception. Необходимы навыки PHP для математических расчетов и опыт работы с Docker.