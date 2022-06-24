Ищем тестировщиков для проверки приложения, предназначенного для покупателей с паролями доступа. Необходимо протестировать все возможные пути регистрации и открытия контента, включая корректность работы страниц и обработку ошибок. Учитывайте различные сценарии, такие как ввод неправильного пароля и забытые данные для входа.
Ищем специалиста по ряду задач (безопасность сайта)
Добрый день!
Наша компания ищет специалиста для выполнения задач (безопасность сайта) по проекту, а именно:
- Проверка и выявление уязвимостей серверных компонентов
- Поиск слабых мест в веб-окружении сервера
- Проверка и анализ фаервола / открытых портов
- Проверка на удалённое выполнение произвольного кода
- Проверка веб-ресурса на наличие «XSS» / «CSRF» уязвимостей
- Анализ поисковых форм, форм регистраций, форм авторизации и т.д.
- Защита от DDoS атак
- Защита от ботов
- Защита ssh
Заявки фрилансеров
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