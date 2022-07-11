Требуется эксперт по интеграционному тестированию JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к S3 для загрузки и обработки файлов, а также выполнение математических операций. Результаты должны отображаться в webception. Необходимы навыки PHP для математических расчетов и опыт работы с Docker.
Тестирование приложения
Ищем тестировщиков приложения
Приложение рассчитано на покупателей, которые преобрели набор и которым выдаются специальные пароли доступа. На упаковке находится qr-код с ссылкой на установку приложения и пароль для получения доступа к контенту. Пример, что получается покупатель в упаковке прикреплен дополнительным файлом.
Необходимо проверить все возможные пути пользователей при регистрации в приложении и открытию доступа к контенту. (пользователь прошел регистрацию, ввел пароль на один набор; пользователь прошел регистрацию, ввел пароль на 2 - 3 набора; пользовать прошел регистрацию, ввел неправильный пароль; пользователь прошел регистрацию, ввел пароль другого пользователя; пользователь регистрировался ранее, купил новый набор и в дополнение ввел новый пароль доступа; пользователь не до конца прошел регистрацию; пользователь забыл пароль доступа; пользователь забыл данные для входа в аккаунт). Просим не ограничиваться этим списком, а просто учесть его в качестве возможных вариантов
Кроме того, требуется проверка корректности работы остальных страниц (если отсутствует доступ - появляется предупреждение о необходимости открыть доступ; если есть доступ - открывается контент)
Заявки фрилансеров
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