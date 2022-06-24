Необходимо протестировать API, используя Postman или аналогичный инструмент. Напишите тест-кейсы, где каждый тест-кейс соответствует одному запросу. При отправке задания прикрепите коллекцию запросов.
Интеграционное тестирование JSON
Сделать интеграционное тестирование JSON Мы ищем эксперта, который знает codeception и webception и может создать серию интеграционных тестов. Пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленным файлом с заданием и описанием приложений, прикрепленных к этой задаче.
Мы ожидаем, что вы сделаете следующее:
Настройка:
- Создайте контейнер с установленными codeception и webception
- Используйте тест записи PHP и модуль S3 в коде для подключения хранилища.
- Подключиться к корзине S3 (будут предоставлены ключи API) и скачать файл payload.json (INPUT FILE)
- Отправьте файл payload.json в наш микросервис, который выполняет математические операции (PROCESSOR)
- Подключен к папке S3 (ключи API и подробная информация будут предоставлены), где хранятся результаты (OUTPUT FILES)
Анализ (с использованием OUTPUT FILES):
Comparisons for equality INPUT: billings.json (Billings in Payload) OUTPUT: contractPnL.json [table]Input field Input Function Output field Output Function invoiceTax Sum period. totalInvoiceValueIncTax - period. totalInvoiceValueExTax Sum invoiceExTax Sum period. totalInvoiceValueExTax Sum invoiceIncTax Sum period. totalInvoiceValueIncTax Sum status Filter all with
status = VOID n/a n/a [/table] INPUT: timesheets.json (Timesheets in Payload) OUTPUT: contractPnL.json [period level] [table]Input field Input Function Output field Output Function sourceTimesheetInterval. SourceDurationMin Sum Period. timesheetDurationMin Sum [/table] INPUT: contractPnL.json [header level] OUTPUT: contractPnL.json [period level] [table]Input field Input Function Output field Output Function totalInvoiceValueExTaxInvoiced Sum period. totalInvoiceValueExTax Sum contractRevenueTotal Sum period.FPValue or period.RRValue or period.subscriptionValue (whichever exists) Sum adjustments Sum Subtract adjustments from value to get a final result contractRevenueToDate Sum period.FPValue or period.RRValue or period.subscriptionValue (whichever exists) Sum Filter by date
- Подключить webception
- Отображение результатов в webception
Результат должен включать Dockerfile и простой Readme, как использовать приложение.
Н./Б.: Мы рассчитываем на ваши отличные знания PHP для выполнения математических вычислений. Мы не будем использовать какой-либо другой язык.
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