Необходим специалист для создания 10 постов для юридического телеграм-канала. Важно наличие опыта в SMM и умение привлекать аудиторию. Посты должны повышать вовлеченность и интерес к контенту канала.
SMM продвижение iGaming и Крипто продукта, разработка контент плана ,
Разработать контент план на 1 месяц ( возможно долгосрочное сотрудничество)
Составить для него тз дизайнерам ( есть свои , если у вас есть свои то тоже рассмотрим)
Рассматриваю как самостоятельного СММ менеджера , так и команду специалистов в этой отрасли
Опыт работы с игровыми продуктами обязателен
Контент в основном будет создаваться англоязычный (можно воспользоваться услугами переводчика)
Все остальные моменты готовы обсуждать после.
Прикрепляю ссылки на подобные страницы как реферсы того , что хотелось бы видеть в итоге
https://instagram.com/1win.aff?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/mostbet.partners?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Заявки фрилансеров
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