Разработать контент план на 1 месяц ( возможно долгосрочное сотрудничество)

Составить для него тз дизайнерам ( есть свои , если у вас есть свои то тоже рассмотрим)

Рассматриваю как самостоятельного СММ менеджера , так и команду специалистов в этой отрасли

Опыт работы с игровыми продуктами обязателен

Контент в основном будет создаваться англоязычный (можно воспользоваться услугами переводчика)

Все остальные моменты готовы обсуждать после.

Прикрепляю ссылки на подобные страницы как реферсы того , что хотелось бы видеть в итоге

https://instagram.com/1win.aff?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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https://instagram.com/stake?igshid=YmMyMTA2M2Y=