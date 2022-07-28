Необходимо найти группы в Facebook и чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения на западном рынке. Требуются как открытые, так и закрытые группы, с обязательными примерами запросов от пользователей. Оплата 2 USD за каждую найденную подходящую группу, результаты предоставляются в таблице Gsheets.
Сделать инвайтинг в телеграм чат.
Спарсить людей в чатах и каналах
https://t.me/+tsl0aCuvm4U3ZmMy
https://t.me/+a8QkMXCNulphMmMy
https://t.me/marketplace_minsk
И пригласить их в чат
Заявки фрилансеров
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