Ищется специалист для настройки рекламы в Instagram, направленной на продвижение барельефов и лепнины в интерьере помещений. Целевая аудитория — владельцы новостроек и дизайнеры интерьеров. Работа осуществляется через БС, общение по заказу будет происходить здесь.