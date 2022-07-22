Требуется привлечь живых подписчиков в группу ВК, посвященную животным. Ищем эффективные методы без ботов. Возможны рассылки или другие способы. Не рассматриваем таргетированную рекламу. Цель - создать активную и заинтересованную аудиторию. Укажите стоимость за подписчика и предложения по сотрудничеству.
Парсинг аудитории профиля Инстаграм
Парсинг аудитории профиля Инстаграм запуск таргет по собранной аудитории
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