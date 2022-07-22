Привлечение "живых" подписчиков в группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки311 просмотров

Здравствуйте, необходимо привести именно "живых" подписчиков, не ботов и не офферов.

Группа не коммерческая, а просто по интересам, про животных: Радости Жизни

Тема распространенная, многим людям нравятся животные, поэтому думаю идти в группу должны охотно.

Сам пробовал привлекать народ по средством Инвайта, вступали с приглашений хорошо, но сами понимаете с одного аккаунта это долго и не эффективно. Возможен вариант привлечения рассылками или еще каким-то действенным методом. Вариант таргетированной рекламы не рассматриваю, так как это будет очень дорого для такой (не продающей группы). Сейчас наша главная цель - набрать активную и заинтересованную аудиторию.

Пишите свои предложения и стоимость за подписчика. Возможно сотрудничество на долгую перспективу, после рассмотрения качества первой партии подписчиков.

3 года назад
bookofsky
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Кирилл
 
28 лет
3 года в сервисе
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Татьяна
 
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3 года назад

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