Здравствуйте, необходимо привести именно "живых" подписчиков, не ботов и не офферов.

Группа не коммерческая, а просто по интересам, про животных: Радости Жизни

Тема распространенная, многим людям нравятся животные, поэтому думаю идти в группу должны охотно.

Сам пробовал привлекать народ по средством Инвайта, вступали с приглашений хорошо, но сами понимаете с одного аккаунта это долго и не эффективно. Возможен вариант привлечения рассылками или еще каким-то действенным методом. Вариант таргетированной рекламы не рассматриваю, так как это будет очень дорого для такой (не продающей группы). Сейчас наша главная цель - набрать активную и заинтересованную аудиторию.

Пишите свои предложения и стоимость за подписчика. Возможно сотрудничество на долгую перспективу, после рассмотрения качества первой партии подписчиков.