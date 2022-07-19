Разработайте описания для постов в Инстаграм о лимитированных кроссовках брендов Yeezy, NIKE, Off White. Описания должны быть привлекательными и информативными для аудитории.
Продвижение TG канала
Настроить рекламу на телеграмм канал , трафик из ленты и сторис инстаграмма, привлечь 500 подписчиков, ЦА - Украина, без временно оккупированных территорий.
Возможны блокировки аккаунтов , канал по продаже алкогольных напитков , есть 3 рекламных баннера.
Указывайте цену под ключ пожалуйста (ваша работа и бюджет)
Заявки фрилансеров
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