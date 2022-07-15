Кибершкола Valorant

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок363 просмотра

Нужен человек , который разбираеться в нише киберспорта/кибершкол. Задача привлечь новых людей, которые будут обучаться у нас

3 года назад
guest_16579593201423
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Рома
 
34 года
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Алина
 
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Евгений
 
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3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
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Был
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3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Никита
 
25 лет
3 года в сервисе
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Артур
 
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