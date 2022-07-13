Таргет реклама для фейсбук , инстаграм ( Азербайджан )

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок268 просмотров

Здравствуйте !  

Нужна правильная настройка и дальнейшая работа с таргетированной рекламой для соц. сетей ( Азербайджан ) для продвижения интернет магазина 

3 года назад
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