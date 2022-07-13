Необходимо изменить регион аккаунта в Instagram с использованием телефона другой страны и документов, подтверждающих смену. Также требуется настройка рекламного кабинета в Facebook для полноценного ведения рекламы.
Таргет реклама для фейсбук , инстаграм ( Азербайджан )
Здравствуйте !
Нужна правильная настройка и дальнейшая работа с таргетированной рекламой для соц. сетей ( Азербайджан ) для продвижения интернет магазина
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