Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества по поиску тематических блогеров в Instagram и YouTube. Необходимо собрать данные о нескольких тысячах аккаунтов, включая никнейм/название канала и количество лайков, комментариев и просмотров. Укажите цену за 100 блогеров.