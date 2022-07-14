Необходимо выполнить парсинг данных с двух аккаунтов Instagram. Задача включает сбор информации для последующего анализа и исследований. Ожидается высокая точность и качественная обработка данных.
Контент-менеджер
Ищем людей для публикации постов и их продвижения в социальных сетях нашего интернет магазина. Желательно парней, так как тематика связана с автомобильной сферой. Работа на удаленной основе, всему обучаем и показываем. За более детальной информацией пишите нам в телеграм @Ludmila_market
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