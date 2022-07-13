Необходимо запустить таргетированную рекламу в Instagram для узкого географического района в Алмате, охватывающего 48 адресов строительных рынков. Задачи включают создание кабинета Facebook Ads, добавление пикселя на сайт, разработку 3-4 визуальных креативов и настройку рекламных кампаний с ведением трафика на страницу с аэрозольной краской.