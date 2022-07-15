В поисках начинающих стримеров. До 10к подписчиков.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки291 просмотр

Задача провести стримы новой крипто игры.

У тебя не больше 10 000 подписчиков в тик ток, ютуб, твич или телеграм.

Есть небольшой опыт в стриме.

Задача к выполнению на конец августа.

3 года назад
guest_16576488211656
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мари
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Андрій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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