Оформление группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок348 просмотров

Нам нужен хороший дизайнер за наш скромный бюджет хорошо упаковать группу. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, знаю только что нужна шапка, товары, шаблон оформления поста, что то типа фирменного стиля.

Вот ссылка на задание, переходим и вводим капчу для безопасности

https://shrlink.top/wMi68VMzROmvD

3 года назад
guest_1658041930315
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