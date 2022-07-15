Нам нужен хороший дизайнер за наш скромный бюджет хорошо упаковать группу. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, знаю только что нужна шапка, товары, шаблон оформления поста, что то типа фирменного стиля.

Вот ссылка на задание, переходим и вводим капчу для безопасности

https://shrlink.top/wMi68VMzROmvD