Необходимо создать и раскрутить профиль на Reddit в тематике 18+. Ищется специалист с опытом в SMM и SMO, обладающий навыками продвижения контента в социальных сетях.
Закупка активности в соц.сетях
Необходимо закупать:
- Комментарии
- Лайки и реакции
- Просмотры
Также необходимо контролировать выполнение работ и планировать бюджеты.
Очень важно иметь опыт грамотной закупки. Возможно в дальнейшем долгосрочное сотрудничество. В откликах обязательно указывайте имеющийся опыт.
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