Закупка активности в соц.сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок295 просмотров

Необходимо закупать:

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Также необходимо контролировать выполнение работ и планировать бюджеты.

Очень важно иметь опыт грамотной закупки. Возможно в дальнейшем долгосрочное сотрудничество. В откликах обязательно указывайте имеющийся опыт.

3 года назад
guest_1658343985063
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виола
 
25 лет
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Валентина
 
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Александр
 
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день назад
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3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
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3 месяца назад
185 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
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Был
2 часа назад
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Софья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
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