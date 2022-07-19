Продвижение ютуб-канала на США

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок261 просмотр

Коллеги, добрый день. Задача - продвижение канала ютуб на иностранную аудиторию, на США. Напишите, пожалуйста стоимость работы в месяц и подробности сотрудничества. Заранее спасибо за ответ! 

3 года назад
pegas-007
Ольга 
37 лет
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Заявки фрилансеров

Наира
 
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3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
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3 месяца назад
185 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Семён
 
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