Настройка Mytarget

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки317 просмотров

Требуется настройка и ведение  myTarget для проекта.

Требования: квалификация, подтвержденный положительный опыт на майтаргет (какие проекты, какие результаты).

3 года назад
Rosstik
Роман 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$170
30 дней
Работа результата не принесла
Не советую работать. Мы сотрудничали весной 2022 года, претензий на тот момент не было. Отработали проект, и все. Прошел год, и человек оставляет негативный отзыв. Если честно, я уже плохо помню детали сотрудничества, прошел целый ГОД! Писал в личку, пытался обсудить претензию, столь поздно возникшую, но ответа, увы не получил. Претензий во время работы у меня не было, но вот отзыв через год, неприятно удивил.

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
36 минут назад
11 отзывов
3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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