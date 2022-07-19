Не советую работать. Мы сотрудничали весной 2022 года, претензий на тот момент не было. Отработали проект, и все. Прошел год, и человек оставляет негативный отзыв. Если честно, я уже плохо помню детали сотрудничества, прошел целый ГОД! Писал в личку, пытался обсудить претензию, столь поздно возникшую, но ответа, увы не получил. Претензий во время работы у меня не было, но вот отзыв через год, неприятно удивил.