Требуется привлечь живых подписчиков в группу ВК, посвященную животным. Ищем эффективные методы без ботов. Возможны рассылки или другие способы. Не рассматриваем таргетированную рекламу. Цель - создать активную и заинтересованную аудиторию. Укажите стоимость за подписчика и предложения по сотрудничеству.