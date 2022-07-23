Настроить рекламу в инстаграм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок348 просмотров

Тематика:

Барельеф и лепнина в интерьере помещений на заказ. Гипсовые работы внутри помещения. Фасадные работы. Барельефы и роспись стен, создание архитектурных форм.

ЦА: владельцы новостроек и дизайнеры интерьеров

Работа через БС. Общение по заказу тут

3 года назад
Vladislav_Naida
31 год
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Заявки фрилансеров

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26 лет
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ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
29 лет
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2 часа назад
17 отзывов
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#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
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ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
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3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
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Наира
 
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3 года назад
Андрей
 
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3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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