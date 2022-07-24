Всем привет, у нас своя пасека и мы занимаемся продажей продукции пчеловодства. До сих пор у нас не было группы в ВК. Сейчас группу мы создали, немного ее наполнили. Встал вопрос по привлечению живых подписчиков. Поэтому ищем исполнителя, который приведет группу в порядок перед началом рекламной кампании. Ну и сама рекламная кампания нам тоже нужна, а именно нужны продажи. Поэтому важно чтобы был опыт в настройке таргетинговой рекламы и в дизайне продающих групп вк.