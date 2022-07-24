Дизайн и продвижение группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок456 просмотров

Всем привет, у нас своя пасека и мы занимаемся продажей продукции пчеловодства. До сих пор у нас не было группы в ВК. Сейчас группу мы создали, немного ее наполнили. Встал вопрос по привлечению живых подписчиков. Поэтому ищем исполнителя, который приведет группу в порядок перед началом рекламной кампании. Ну и сама рекламная кампания нам тоже нужна, а именно нужны продажи. Поэтому важно чтобы был опыт в настройке таргетинговой рекламы и в дизайне продающих групп вк.

3 года назад
ras2kas
Расим 
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