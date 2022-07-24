Собрать базу групп Facebook определенной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки391 просмотр

Необходимо собрать базу групп Facebook связанных с тематикой криптовалюты.

Аудитория и страны могут быть разные.

Группы не должны быть закрытыми. Стена в группе должна быть обязательно открыта для постов.

Необходимое количество групп - не менее 1000, чем больше, тем лучше.

Как вы будете их собирать для меня не имеет значения, софтом или вручную. Мне нужна минимальная цена.

В идеале хотелось бы собать базу в файл с двумя колонками: ссылка на группу и примерное количество участников. Но подойдет и вариант просто со ссылками на группы.

Прошу указать минимальную цену за 1000 групп, по которой вы согласны будете взяться за это задание.

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