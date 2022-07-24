Ищется специалист для настройки рекламы в Instagram, направленной на продвижение барельефов и лепнины в интерьере помещений. Целевая аудитория — владельцы новостроек и дизайнеры интерьеров. Работа осуществляется через БС, общение по заказу будет происходить здесь.
Собрать базу групп Facebook определенной тематики
Необходимо собрать базу групп Facebook связанных с тематикой криптовалюты.
Аудитория и страны могут быть разные.
Группы не должны быть закрытыми. Стена в группе должна быть обязательно открыта для постов.
Необходимое количество групп - не менее 1000, чем больше, тем лучше.
Как вы будете их собирать для меня не имеет значения, софтом или вручную. Мне нужна минимальная цена.
В идеале хотелось бы собать базу в файл с двумя колонками: ссылка на группу и примерное количество участников. Но подойдет и вариант просто со ссылками на группы.
Прошу указать минимальную цену за 1000 групп, по которой вы согласны будете взяться за это задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Выполните парсинг аудитории профиля Инстаграм с целью сбора данных для запуска таргетированной рекламы. Задача включает анализ и подготовку аудитории для эффективного таргетинга.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется привлечь живых подписчиков в группу ВК, посвященную животным. Ищем эффективные методы без ботов. Возможны рассылки или другие способы. Не рассматриваем таргетированную рекламу. Цель - создать активную и заинтересованную аудиторию. Укажите стоимость за подписчика и предложения по сотрудничеству.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для продвижения в Instagram начинающего brow мастера. Задача - увеличить аудиторию, повысить вовлеченность и продажи. Необходим опыт в SMM и SMO, а также знание актуальных трендов в социальных сетях для успешной реализации стратегии.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки и ведения myTarget для проекта. Необходима квалификация и подтвержденный положительный опыт работы с примерами успешных проектов и достигнутыми результатами.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходима закупка активности в социальных сетях, включая комментарии, лайки и просмотры. Важен опыт грамотной закупки, а также контроль выполнения работ и планирование бюджета. Возможность долгосрочного сотрудничества. Укажите имеющийся опыт в откликах.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать и раскрутить профиль на Reddit в тематике 18+. Ищется специалист с опытом в SMM и SMO, обладающий навыками продвижения контента в социальных сетях.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для продвижения ютуб-канала на иностранную аудиторию, в частности на США. Ожидается предоставление стоимости работы в месяц и подробностей сотрудничества. Основное внимание уделяется SMM и SMO для увеличения охвата и подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в добавлении подписчиков с другого телеграмм-канала на ваш телеграмм-канал. Необходимо обеспечить качественный прирост аудитории с использованием эффективных методов SMM и SMO.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настройка рекламы для Telegram канала по продаже алкогольных напитков. Цель - привлечь 500 подписчиков из Украины, без временно оккупированных территорий. Реклама будет вестись через Instagram, используя ленту и сторис. Предоставьте цену под ключ, включая вашу работу и рекламный бюджет.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад