Требуется специалист для налаживания потока донатов для благотворительного фонда через Facebook и Instagram. Цель — привлечь физических и юридических лиц из Европы, Америки, Канады и Великобритании для решения социальных проблем. Необходим контроль процессов и развитие на постоянной основе. Процент от сбора обсуждается.