Требуется специалист для налаживания потока донатов для благотворительного фонда через Facebook и Instagram. Цель — привлечь физических и юридических лиц из Европы, Америки, Канады и Великобритании для решения социальных проблем. Необходим контроль процессов и развитие на постоянной основе. Процент от сбора обсуждается.
Сделать рекламу салона в фейсбуке
Есть новая страничка в фейсбуке, нужно сделать пару рекламных акций на привлечение коиентов
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