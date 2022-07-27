Наладить поток донатов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки475 просмотров

Наладить поток донатов для работающего, с каналами фейсбук и инстаграмм благотворительного фонда.

Хотим привлечь физических и юридических лиц Европы Америки , Канады, Великобритании, Польшы к решению проблем ТрО, ЗСУ , многодетных семей , молодых мам с грудными детьми, семьям переселенцев.

Участие в международных программах (гранты ) по строительству быстровозводимых конструкций и продовольственных программах.

Нужен человек который наладит все процессы и будет контролировать развитие на постоянной основе.

% от сбора - обсуждаем.

Мирного неба, и здоровья всем кого любите.

3 года назад
guest_16589134196912
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год назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Евгений
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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Социальные сети (SMM и SMO)

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