Наладить поток донатов для работающего, с каналами фейсбук и инстаграмм благотворительного фонда.

Хотим привлечь физических и юридических лиц Европы Америки , Канады, Великобритании, Польшы к решению проблем ТрО, ЗСУ , многодетных семей , молодых мам с грудными детьми, семьям переселенцев.

Участие в международных программах (гранты ) по строительству быстровозводимых конструкций и продовольственных программах.

Нужен человек который наладит все процессы и будет контролировать развитие на постоянной основе.

% от сбора - обсуждаем.

Мирного неба, и здоровья всем кого любите.