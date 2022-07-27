Требуется настроить таргетированную рекламу в ВКонтакте для привлечения людей на два бизнес-мероприятия и образовательный продукт для предпринимателей. Отклики рассматриваются с реальными кейсами для оценки квалификации исполнителей.
Наладить поток донатов
Наладить поток донатов для работающего, с каналами фейсбук и инстаграмм благотворительного фонда.
Хотим привлечь физических и юридических лиц Европы Америки , Канады, Великобритании, Польшы к решению проблем ТрО, ЗСУ , многодетных семей , молодых мам с грудными детьми, семьям переселенцев.
Участие в международных программах (гранты ) по строительству быстровозводимых конструкций и продовольственных программах.
Нужен человек который наладит все процессы и будет контролировать развитие на постоянной основе.
% от сбора - обсуждаем.
Мирного неба, и здоровья всем кого любите.
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