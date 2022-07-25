Нужно настроить таргет в ВК для развлекательного проекта, игры проводятся 1 раз в неделю, нужен человек который сможет за неделю привести достаточное количество клиентов, в дальнейшем могу рассмотреть специалиста на постоянной основе если устроит результат, возможна работа за % либо по фиксу.