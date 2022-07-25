Ищется специалист по SMM и SMO для продвижения группы в ВК и аккаунта в Instagram вейпшопа. Необходимо найти целевую аудиторию и покупателей из конкретного города. Ожидается создание стратегии продвижения и активное взаимодействие с потенциальными клиентами.