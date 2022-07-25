Требуется специалист для налаживания потока донатов для благотворительного фонда через Facebook и Instagram. Цель — привлечь физических и юридических лиц из Европы, Америки, Канады и Великобритании для решения социальных проблем. Необходим контроль процессов и развитие на постоянной основе. Процент от сбора обсуждается.
Настройка таргета Вконтакте для Магазина Мебели
Ниша мебель: диваны, кухни, корпусная, шкафы, кровати, столы, стулья, тумбы, кресла
(*жирным шрифтом выделил основное, на случай если сначала захочется суть понять )
- Нужно настроить и запустить рекламу вконтакте (таргет)
- Подготовить группу к рекламе
- Привести заявки
- Организовать поток клиентов
- Сделать всё необходимое, чтобы были и заявки и люди в этих заявках покупали.
- 2 мебельных магазина (по 500 квадратов) в г. Челябинск.
- Собственное производство мягкой мебели (диваны и кровати).
- Группа ВК с 7к подписчиков. Охваты 1,5-3к. https://vk.com/myhomemebel
- Ранее уже запускали рекламу.
- 3 онлайн менеджера готовых отвечать и вести диалоги (в настоящее время общаются в других каналах, еженедельно проводим обучение и разборы)
- Сайт - интернет магазин http://hm74.ru
- Инст 11к подписчиков @homemebel74
- Есть продажи на маркетплейсах и через Авито
- Есть Ютубе канал
- Есть оптовое направление
- Обучающая платформа для партнёров и сотрудников
Мы делаем так: 殺 Качественная мебель по доступной цене.
От вас:
- Ваши кейсы (огромный плюс если вы работали с мебелью)
- Адекватное ценообразование
- Ваши предложения что можно улучшить, докрутить, внедрить и тд.
- Бонусом будет если вы посоветуете или у вас в команде есть специалист, который поможет нам или сам возьмется вести группу.
- Стоимость за весь проект, срок можете установить вы сами или можем установить 1 или 2-3 месяца.
- Бюджет с которым вы ранее работали
- Знакомы ли с MyTarget?
- Дополнительно: работали ли с сегментом B2B в ВК?
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