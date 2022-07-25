Настройка таргета Вконтакте для Магазина Мебели

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Закрыт2 заявки339 просмотров

Ниша мебель: диваны, кухни, корпусная, шкафы, кровати, столы, стулья, тумбы, кресла

(*жирным шрифтом выделил основное, на случай если сначала захочется суть понять ) 

  • Нужно настроить и запустить рекламу вконтакте (таргет)
  • Подготовить группу к рекламе
  • Привести заявки
  • Организовать поток клиентов
  • Сделать всё необходимое, чтобы были и заявки и люди в этих заявках покупали.
Сейчас есть:

  • 2 мебельных магазина (по 500 квадратов) в г. Челябинск.
  • Собственное производство мягкой мебели (диваны и кровати).
  • Группа ВК с 7к подписчиков. Охваты 1,5-3к. https://vk.com/myhomemebel

  • Ранее уже запускали рекламу.
  • 3 онлайн менеджера готовых отвечать и вести диалоги (в настоящее время общаются в других каналах, еженедельно проводим обучение и разборы)
  • Сайт - интернет магазин http://hm74.ru

  • Инст 11к подписчиков @homemebel74
  • Есть продажи на маркетплейсах и через Авито
  • Есть Ютубе канал
  • Есть оптовое направление
  • Обучающая платформа для партнёров и сотрудников
Наш посыл: Не просто продать мебель, а сделать так, чтобы клиент за свои деньги получил радость и удовольствие. И после ещё не раз к нам обращался.

Мы делаем так: 殺 Качественная мебель по доступной цене.

От вас:

  • Ваши кейсы (огромный плюс если вы работали с мебелью)
  • Адекватное ценообразование
  • Ваши предложения что можно улучшить, докрутить, внедрить и тд.
  • Бонусом будет если вы посоветуете или у вас в команде есть специалист, который поможет нам или сам возьмется вести группу.
  • Стоимость за весь проект, срок можете установить вы сами или можем установить 1 или 2-3 месяца.
  • Бюджет с которым вы ранее работали
  • Знакомы ли с MyTarget?
  • Дополнительно: работали ли с сегментом B2B в ВК?
Благодарю вас. Уверен вам будет в удовольствие сотрудничество с нами.
3 года назад
sergeypolik
Сергей 
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13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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Александр
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
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