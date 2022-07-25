Ниша мебель: диваны, кухни, корпусная, шкафы, кровати, столы, стулья, тумбы, кресла

(*жирным шрифтом выделил основное, на случай если сначала захочется суть понять )

Нужно настроить и запустить рекламу вконтакте (таргет)

Подготовить группу к рекламе

Привести заявки

Организовать поток клиентов

Сделать всё необходимое, чтобы были и заявки и люди в этих заявках покупали.

2 мебельных магазина (по 500 квадратов) в г. Челябинск.

Собственное производство мягкой мебели (диваны и кровати).

Группа ВК с 7к подписчиков. Охваты 1,5-3к. https://vk.com/myhomemebel

Ранее уже запускали рекламу.

3 онлайн менеджера готовых отвечать и вести диалоги (в настоящее время общаются в других каналах, еженедельно проводим обучение и разборы)

Сайт - интернет магазин http://hm74.ru

Инст 11к подписчиков @homemebel74

Есть продажи на маркетплейсах и через Авито

Есть Ютубе канал

Есть оптовое направление

Обучающая платформа для партнёров и сотрудников

Мы делаем так: 殺 Качественная мебель по доступной цене.

От вас:

Ваши кейсы (огромный плюс если вы работали с мебелью )

(огромный если вы работали с ) Адекватное ценообразование

Ваши предложения что можно улучшить, докрутить, внедрить и тд.

Бонусом будет если вы посоветуете или у вас в команде есть специалист, который поможет нам или сам возьмется вести группу.

Стоимость за весь проект, срок можете установить вы сами или можем установить 1 или 2-3 месяца.

за весь проект, срок можете установить вы сами или можем установить 1 или 2-3 месяца. Бюджет с которым вы ранее работали

Знакомы ли с MyTarget?

Дополнительно: работали ли с сегментом B2B в ВК?

Благодарю вас. Уверен вам будет в удовольствие сотрудничество с нами.