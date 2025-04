Нужно найти группы в Facebook и чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения на западном рынке.

Подходят как открытые, так и закрытые группы. С закрытой группы необходимо предоставить скриншоты и ссылки, а с открытых просто ссылки. Чаты или каналы в Telegram должны иметь возможность видеть контакты автора задания.

Критерии:

1. Группы должны содержать минимум 2 запроса на разработку в день с реальных пользовательских аккаунтов. Запросы на найм full time разработчиков не считаются за запрос.

Примеры запросов:

"Need a experienced person who is expert in finding web development projects will get commission on each project from advanced payment will work as a partner in our company thanks"

"Hello I am looking for WordPress theme editor who can create a customer dashboard for digital services. If you are expert you can contact me we can discuss but must have previous experience."

2. Группы должны быть полностью на английском языке.

Примеры групп:

https://www.facebook.com/groups/engeogeek

https://www.facebook.com/groups/1230016080686733/

3. Группы не должны находиться в имеющейся таблице групп. Ссылку на таблицу скину в ЛС когда договоримся о сотрудничестве.

Группы, которые не удовлетворяют критериям принимать не буду.

Оплата за каждую найденную ПОДХОДЯЩУЮ группу - 2 USD. Вам нужно найти от 10 до 100 новых групп, удовлетворяющих условиям.

Результаты нужно будет предоставить в таблице Gsheets. В таблице должны быть ссылки на группы и чаты, а также скриншоты с закрытых групп, в которые вы добавились и проверили.