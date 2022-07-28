Требуется разработать несколько рекламных акций для новой страницы салона в Facebook. Основная задача - привлечь клиентов с помощью эффективного SMM и SMO. Ожидается креативный подход и понимание целевой аудитории.
Нужно найти группы в Facebook и чаты в Telegram
Нужно найти группы в Facebook и чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения на западном рынке.
Подходят как открытые, так и закрытые группы. С закрытой группы необходимо предоставить скриншоты и ссылки, а с открытых просто ссылки. Чаты или каналы в Telegram должны иметь возможность видеть контакты автора задания.
Критерии:
1. Группы должны содержать минимум 2 запроса на разработку в день с реальных пользовательских аккаунтов. Запросы на найм full time разработчиков не считаются за запрос.
Примеры запросов:
"Need a experienced person who is expert in finding web development projects will get commission on each project from advanced payment will work as a partner in our company thanks"
"Hello I am looking for WordPress theme editor who can create a customer dashboard for digital services. If you are expert you can contact me we can discuss but must have previous experience."
2. Группы должны быть полностью на английском языке.
Примеры групп:
https://www.facebook.com/groups/engeogeek
https://www.facebook.com/groups/1230016080686733/
3. Группы не должны находиться в имеющейся таблице групп. Ссылку на таблицу скину в ЛС когда договоримся о сотрудничестве.
Группы, которые не удовлетворяют критериям принимать не буду.
Оплата за каждую найденную ПОДХОДЯЩУЮ группу - 2 USD. Вам нужно найти от 10 до 100 новых групп, удовлетворяющих условиям.
Результаты нужно будет предоставить в таблице Gsheets. В таблице должны быть ссылки на группы и чаты, а также скриншоты с закрытых групп, в которые вы добавились и проверили.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для налаживания потока донатов для благотворительного фонда через Facebook и Instagram. Цель — привлечь физических и юридических лиц из Европы, Америки, Канады и Великобритании для решения социальных проблем. Необходим контроль процессов и развитие на постоянной основе. Процент от сбора обсуждается.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима настройка и запуск таргетированной рекламы ВКонтакте для мебельных магазинов в Челябинске. Требуется подготовка группы, привлечение заявок и организация потока клиентов. Есть опыт запуска рекламы и команда менеджеров. Интересуют кейсы исполнителей, адекватное ценообразование и предложения по улучшениям. Бюджет и сроки обсуждаемы.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить таргетированную рекламу в ВКонтакте для привлечения людей на два бизнес-мероприятия и образовательный продукт для предпринимателей. Отклики рассматриваются с реальными кейсами для оценки квалификации исполнителей.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по SMM и SMO для продвижения группы в ВК и аккаунта в Instagram вейпшопа. Необходимо найти целевую аудиторию и покупателей из конкретного города. Ожидается создание стратегии продвижения и активное взаимодействие с потенциальными клиентами.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по настройке таргетированной рекламы в ВК для развлекательного проекта с еженедельными играми. Необходимо привлечь достаточное количество клиентов за неделю. Возможна оплата по процентам или фиксированная ставка. Рассматривается дальнейшее сотрудничество при положительном результате.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в восстановлении профиля или удалении страницы в Facebook и Instagram, которые были взломаны мошенниками. Ожидается работа по возврату доступа или безопасному удалению аккаунта.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется таргетолог для продвижения психолога в социальных сетях, включая ВК и возможно Telegram. Подходят начинающие специалисты. Ожидается разработка и реализация стратегии продвижения, привлечение новой аудитории и повышение узнаваемости бренда в сфере психологии.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется осуществить оплату украинского сервиса. Предоставляется возможность перевода средств с обменника или с использованием криптовалюты. Ищем исполнителя для выполнения данной задачи.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для дизайна и продвижения группы в ВК, связанной с продажей продукции пчеловодства. Необходимо привлечь живых подписчиков и настроить таргетированную рекламу для успешной рекламной кампании. Опыт в SMM и дизайне продающих групп обязателен.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад