Требуется найти англоязычные Telegram-чаты, где ежедневно размещаются запросы на разработку программного обеспечения, интернет-маркетинг или UX/UI дизайн. Чаты должны содержать минимум 2 запроса в день от реальных пользователей и быть полностью на английском языке. Оплата - $2 за каждый подходящий чат. Результаты нужно предоставить в таблице Gsheets.