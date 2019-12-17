PavelKoen

Павел PavelKoen

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Найти англоязычные чаты в Telegram

    $200

    Требуется найти англоязычные Telegram-чаты, где ежедневно размещаются запросы на разработку программного обеспечения, интернет-маркетинг или UX/UI дизайн. Чаты должны содержать минимум 2 запроса в день от реальных пользователей и быть полностью на английском языке. Оплата - $2 за каждый подходящий чат. Результаты нужно предоставить в таблице Gsheets.

    WordPress
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать парсер

    $10

    Требуется разработать парсер для извлечения постов из указанных групп Facebook за последнюю неделю. Необходимо заполнить базу данных, включая ссылку на профиль пользователя, текст поста и дату размещения. За тестовую задачу предусмотрено вознаграждение $10. В будущем планируется расширение функционала для ежедневного парсинга из нескольких соцсетей.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно найти группы в Facebook и чаты в Telegram

    $200

    Необходимо найти группы в Facebook и чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения на западном рынке. Требуются как открытые, так и закрытые группы, с обязательными примерами запросов от пользователей. Оплата 2 USD за каждую найденную подходящую группу, результаты предоставляются в таблице Gsheets.

    WordPress
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти место для стоянки автодома

    $80

    Нужно найти место на открытом воздухе, куда поставить дом на колесах. Длина 5,5 м, ширина 2,2 м. С возможностью постоянного подключения ЭЛЕКТРИЧЕСТВА и ПРОЖИВАНИЯ. Дом будет сдаваться в аренду. От метро не более 15 минут ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад