Требуется найти англоязычные Telegram-чаты, где ежедневно размещаются запросы на разработку программного обеспечения, интернет-маркетинг или UX/UI дизайн. Чаты должны содержать минимум 2 запроса в день от реальных пользователей и быть полностью на английском языке. Оплата - $2 за каждый подходящий чат. Результаты нужно предоставить в таблице Gsheets.
- $200Управление проектами2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разработать парсер для извлечения постов из указанных групп Facebook за последнюю неделю. Необходимо заполнить базу данных, включая ссылку на профиль пользователя, текст поста и дату размещения. За тестовую задачу предусмотрено вознаграждение $10. В будущем планируется расширение функционала для ежедневного парсинга из нескольких соцсетей.Базы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо найти группы в Facebook и чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения на западном рынке. Требуются как открытые, так и закрытые группы, с обязательными примерами запросов от пользователей. Оплата 2 USD за каждую найденную подходящую группу, результаты предоставляются в таблице Gsheets.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $80
Нужно найти место на открытом воздухе, куда поставить дом на колесах. Длина 5,5 м, ширина 2,2 м. С возможностью постоянного подключения ЭЛЕКТРИЧЕСТВА и ПРОЖИВАНИЯ. Дом будет сдаваться в аренду. От метро не более 15 минут ...Юридические услуги2 заявкиЗакрыт5 лет назад