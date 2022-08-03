Ищется бизнес-ассистент для помощи в управлении проектами и автоматизации бизнеса. Обязанности включают поиск информации, взаимодействие с подрядчиками и выполнение поручений руководителя. Работа удаленная, требуется компьютер и интернет. Зарплата 20 000 - 25 000 руб. Возможность получения опыта и развития в бизнесе.
Найти англоязычные чаты в Telegram
Нужно найти англоязычные чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения, интернет маркетинг или UX/UI дизайн на западном рынке.
Критерии:
1. Чаты должны содержать минимум 2 запроса на разработку в день с реальных пользовательских аккаунтов. Запросы на найм full time разработчиков или маркетологов не считаются за запрос.
Примеры запросов:
"Need a experienced person who is expert in finding web development projects will get commission on each project from advanced payment will work as a partner in our company thanks"
"Hello I am looking for WordPress theme editor who can create a customer dashboard for digital services. If you are expert you can contact me we can discuss but must have previous experience."
2. Чаты должны быть полностью на английском языке.
Примеры чатов:
https://t.me/softwaredevelopersgroup
3. Чаты не должны находиться в имеющейся таблице групп. Ссылку на таблицу скину в ЛС когда договоримся о сотрудничестве.
4. Чаты должны иметь возможность видеть контакты автора задания.
Чаты, которые не удовлетворяют критериям принимать не буду.
Оплата за каждый найденный подходящий ПОД критерии чат - $2 Вам нужно найти от 10 до 100 новых чатов, удовлетворяющих условиям.
Результаты нужно будет предоставить в таблице Gsheets. В таблице должны быть ссылки на чаты, примеры запросов из них, а также скриншоты для закрытых групп, в которые вы добавились и проверили их.
Заявки фрилансеров
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