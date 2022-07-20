Ищем тайных покупателей для оценки качества работы кофеен самообслуживания Cupslocker. Необходимо посещение локаций в различных городах, составление отчета, а также видеозапись и фотосъемка. Работа с гибким графиком, оплата 300 рублей за выезд плюс стоимость кофе. Опыт не требуется, важна грамотная речь и наличие телефона с интернетом.
Вакансия: помощник руководителя, бизнес-ассистент.
Привет. Меня зовут Виктор. Я руководитель компании, которая занимается автоматизацией бизнеса, внедрением crm-систем. Ищу бизнес-ассистента, который будет помогать мне в делах. Что тебе даст эта работа:
Увидишь как работает бизнес изнутри, в разных нишах и разных бизнес-моделях.
Получишь реальный опыт развития новых проектов с перспективой стать руководителем отдельного направления.
Прокачаешь навыки организации бизнес-процессов, тайм-менеджмента, переговоров и целеполагания.
Зар. плата 20 000 - 25 000 руб.
Абсолютно не важно где ты находишься.
Всё, что тебе нужно для работы, это компьютер, телефон и интернет и готовность ответственно выполнять поставленные задачи.
Что нужно будет делать?
Находить в интернете и структурировать информацию. Например, сколько стоит сделать рассылку по чатам в телеграм или составить список компаний, которые занимаются внедрением амо срм.
Находить подрядчиков под ту или иную задачу. Например, найти исполнителя, который сделает чат-бота.
Также, выполнять прочие поручения руководителя. Например, забронировать столик в ресторане.
Что важно?
Готовность и способность обучаться.
Грамотная устная и письменная речь.
Желание работать и зарабатывать.
Если ты хочешь что бы твоя работа тебя развивала, была интересной и увлекательной, то тогда переходи по ссылке и заполняй анкету
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