Привет. Меня зовут Виктор. Я руководитель компании, которая занимается автоматизацией бизнеса, внедрением crm-систем. Ищу бизнес-ассистента, который будет помогать мне в делах. Что тебе даст эта работа:

Увидишь как работает бизнес изнутри, в разных нишах и разных бизнес-моделях.

Получишь реальный опыт развития новых проектов с перспективой стать руководителем отдельного направления.

Прокачаешь навыки организации бизнес-процессов, тайм-менеджмента, переговоров и целеполагания.

Зар. плата 20 000 - 25 000 руб.

Абсолютно не важно где ты находишься.

Всё, что тебе нужно для работы, это компьютер, телефон и интернет и готовность ответственно выполнять поставленные задачи.

Что нужно будет делать?

Находить в интернете и структурировать информацию. Например, сколько стоит сделать рассылку по чатам в телеграм или составить список компаний, которые занимаются внедрением амо срм.

Находить подрядчиков под ту или иную задачу. Например, найти исполнителя, который сделает чат-бота.

Также, выполнять прочие поручения руководителя. Например, забронировать столик в ресторане.

Что важно?

Готовность и способность обучаться.

Грамотная устная и письменная речь.

Желание работать и зарабатывать.

Если ты хочешь что бы твоя работа тебя развивала, была интересной и увлекательной, то тогда переходи по ссылке и заполняй анкету

https://forms.gle/aBDutWy9Ft2uMTFN6