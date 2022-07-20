Вакансия: помощник руководителя, бизнес-ассистент.

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка453 просмотра

Привет. Меня зовут Виктор. Я руководитель компании, которая занимается автоматизацией бизнеса, внедрением crm-систем. Ищу бизнес-ассистента, который будет помогать мне в делах. Что тебе даст эта работа:

Увидишь как работает бизнес изнутри, в разных нишах и разных бизнес-моделях.

Получишь реальный опыт развития новых проектов с перспективой стать руководителем отдельного направления.

Прокачаешь навыки организации бизнес-процессов, тайм-менеджмента, переговоров и целеполагания.

Зар. плата 20 000 - 25 000 руб.

Абсолютно не важно где ты находишься.

Всё, что тебе нужно для работы, это компьютер, телефон и интернет и готовность ответственно выполнять поставленные задачи.

Что нужно будет делать?

Находить в интернете и структурировать информацию. Например, сколько стоит сделать рассылку по чатам в телеграм или составить список компаний, которые занимаются внедрением амо срм.

Находить подрядчиков под ту или иную задачу. Например, найти исполнителя, который сделает чат-бота.

Также, выполнять прочие поручения руководителя. Например, забронировать столик в ресторане.

Что важно?

Готовность и способность обучаться.

Грамотная устная и письменная речь.

Желание работать и зарабатывать.

Если ты хочешь что бы твоя работа тебя развивала, была интересной и увлекательной, то тогда переходи по ссылке и заполняй анкету

https://forms.gle/aBDutWy9Ft2uMTFN6

3 года назад
guest_16590097066517
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ростислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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