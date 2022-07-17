Менеджер на дому

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Закрыт3 заявки857 просмотров

Интернет магазин автозапчастей ищет новых сотрудников на должность менеджер по продажам для удаленной работы. Работа удаленная, поэтому мы можете работать из любого города. Желательно мужчины, так как работа связана с автомобильной тематикой. Можно без опыта, работа не сложная, всему обучаем. Для связи пишите нам в телеграм. mac_viktoria

3 года назад
folko1515
Инна 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
27 отзывов
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Данияр
 
32 года
3 года в сервисе
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