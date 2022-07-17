Интернет магазин автозапчастей ищет новых сотрудников на должность менеджер по продажам для удаленной работы. Работа удаленная, поэтому мы можете работать из любого города. Желательно мужчины, так как работа связана с автомобильной тематикой. Можно без опыта, работа не сложная, всему обучаем. Для связи пишите нам в телеграм. mac_viktoria