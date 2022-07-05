Ищем специалиста для холодного прозвона базы данных. Предоставляем базу и скрипт-опросник. Оплата 200 рублей за звонок с утвердительным и развернутым ответом. Обзвон будет проводиться через платформу Битрикс 24, учетная запись будет предоставлена.
Менеджер удаленно
Ищем людей в интернет магазин на должность Менеджер по работе с клиентами и Менеджер по продажам. Работа удаленная, можно без опыта, всему обучаем. График работы гибкий. Только для граждан РФ. За более детальной информацией пишите нам в телеграм mac_viktoria
Заявки фрилансеров
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