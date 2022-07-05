Ищем людей в интернет магазин на должность Менеджер по работе с клиентами и Менеджер по продажам. Работа удаленная, можно без опыта, всему обучаем. График работы гибкий. Только для граждан РФ. За более детальной информацией пишите нам в телеграм mac_viktoria ‪