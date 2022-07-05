Менеджер удаленно

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка553 просмотра

Ищем людей в интернет магазин на должность Менеджер по работе с клиентами и Менеджер по продажам. Работа удаленная, можно без опыта, всему обучаем. График работы гибкий. Только для граждан РФ. За более детальной информацией пишите нам в телеграм mac_viktoria ‪

3 года назад
jojo50505
Инга 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Айдар
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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