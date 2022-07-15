Шукаємо маркетолога/проектного менеджера для управління онлайн-школою манікюру на італійському ринку. Обов'язки: написання ТЗ, контроль виконання задач, комунікація з підрядниками та підготовка прототипів. Вимоги: досвід управління командою, відповідальність. Графік роботи вільний, оплата 20000-25000 грн.
Рассылки писем по базе
Необходимо подобрать сервис и настроить рассылку писем по нашей базе пользователей с минимальной стоимостью за письмо. Макет письма я передам. Пользователи, которые открыли полученное письмо должны быть выделены из общей базы и переданы мне
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $800Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
В интернет-магазин требуется менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам. Работа удаленная, возможна без опыта. Гибкий график работы, обучение предоставляется. Открыто только для граждан РФ.Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста для холодного прозвона базы данных. Предоставляем базу и скрипт-опросник. Оплата 200 рублей за звонок с утвердительным и развернутым ответом. Обзвон будет проводиться через платформу Битрикс 24, учетная запись будет предоставлена.Управление проектами10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется проектный менеджер для налаживания взаимодействия между клиентами и программистами. Обязанности включают обеспечение бесперебойной работы команды, ведение отчетности и перевод клиентских запросов на технический язык. Долгосрочное сотрудничество, минимум 30 часов в неделю. Укажите вашу часовую ставку и готовность работать через трекер HUBSTAFF.Управление проектами16 заявокЗакрыт3 года назад
- $350
GT Consulting ищет асистента руководителя с уровнем английского не ниже В1. Обязанности включают подготовку договоров, ведение деловой переписки и мониторинг бизнес-каналов. Долгосрочное сотрудничество, выплаты дважды в месяц, возможность работы по неполному графику и профессиональный рост. Присоединяйтесь к команде международных проектов.Управление проектами6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в решении проблем с аккаунтом в profi. Ищем опытного специалиста, который поможет управлять проектами и устранить возникшие трудности.Управление проектаминет заявокЗакрыт3 года назад
Ищем визового специалиста для выполнения задач по подготовке документов для получения визы. Необходим опыт в оформлении визовых заявлений и знание актуальных требований.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Нужен ассистент на один день для выполнения простых рабочих задач. Задачи включают сбор и обработку файлов, оформление баз данных, проверку текстов и их редактирование, а также рассылку в директ. Идеально подходит для тех, кто готов быстро выполнять разнообразные задания.Управление проектами8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем менеджера по работе с клиентами и менеджера по продажам для интернет-магазина автотоваров. Работа удаленная, возможно без опыта. Обучение предоставляется.Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо пригласить людей на канал в Telegram для управления проектами. Ожидается активное взаимодействие с участниками и координация работы в группе.Управление проектами5 заявокЗакрыт3 года назад