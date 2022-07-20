Опыт работы - не требуется Разовое задание, идеально на подработку Компания кофеен самообслуживания Cupslocker приглашает тайных покупателей для скрытой оценки качества работы и проверку торговых точек. Города для проверки:

Балабаново

Казань

Москва

Нижний Новгород

Муравленко

Зеленоград

Раменский

Тюмень

Наро-Фоминск

Ногинск

Воскресенск

Посещение локации

Составление отчета (заполнение анкеты)

Видеозапись и фотосъёмка

Грамотная русская речь

Наличие телефона с интернетом и возможностью снять видео (необходимо для регистрации и заполнения отчета)

Свободный график, неполная занятость

Стабильная сдельная оплата, 300 р выезд + оплата кофе

Это идеальная возможность для подработки со свободным графиком. От вас требуется:Важно:Условия: