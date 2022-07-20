Требуется создать таблицы в Airtable для управления проектами. Задача включает в себя разработку базовых структур и функций, необходимых для эффективной работы в данной сфере.
Проверить кофейни самообслуживания (тайный покупатель)
Опыт работы - не требуется Разовое задание, идеально на подработку Компания кофеен самообслуживания Cupslocker приглашает тайных покупателей для скрытой оценки качества работы и проверку торговых точек. Города для проверки:
- Балабаново
- Казань
- Москва
- Нижний Новгород
- Муравленко
- Зеленоград
- Раменский
- Тюмень
- Наро-Фоминск
- Ногинск
- Воскресенск
- Посещение локации
- Составление отчета (заполнение анкеты)
- Видеозапись и фотосъёмка
- Грамотная русская речь
- Наличие телефона с интернетом и возможностью снять видео (необходимо для регистрации и заполнения отчета)
- Свободный график, неполная занятость
- Стабильная сдельная оплата, 300 р выезд + оплата кофе
Заявки фрилансеров
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