Нужен ассистент на один день для выполнения простых рабочих задач. Задачи включают сбор и обработку файлов, оформление баз данных, проверку текстов и их редактирование, а также рассылку в директ. Идеально подходит для тех, кто готов быстро выполнять разнообразные задания.